Во вторник перед кубковым матчем против Питерборо "горожане" провели очередную акцию, выразив теплые слова в адрес Украины. Наш сборник Александр Зинченко вывел партнеров на поле с капитанской повязкой.

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Зинченко невероятно помогает своей стране, организует проекты. Он знает лучше, чем кто-либо другой, у него там семья, – сказал Хосеп Гвардиола.

Также наставник Манчестер Сити не раз заявлял о поддержке Украины. И сделал это в очередной раз: "Это важно, но, в конце концов, это просто жест. Во всем мире пытаются что-то делать. Политики этого могут избежать. Это происходит потому, что они абсолютные неудачники. Потому, что они не в состоянии это сделать. Это случается. там, где страдают невинные люди. НАТО и европейские страны – неудачники.