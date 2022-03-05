"Ми зараз з дружиною займаємось збором гуманітарної допомоги в Україну. Вчора та позавчора у Чернігівську область вже вирушили дві машини. Зараз із України приїжджає багато жінок та дітей. Займаємось і цим питанням. Я спілкуюся з урядом міста, щоб розмістити людей.

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Італійці підтримують Україну. Інколи люди не можуть зрозуміти, як таке могло статися у 2022 році. Усі знають, що реальна загроза надходить від Росії, що Україна захищається. Люди намагаються допомогти фінансово, приносять речі.

Наприклад, дружини футболістів зараз активно організовують збір речей для українців. Нещодавно дружина Ніколо Барелли привезла цілу машину з гуманітарною допомогою – ми разом були на відпочинку. Я був дещо здивований, але це дуже приємно. Ми з ним граємо за різні команди, але вони також намагаються допомогти Україні будь-якими методами", – заявив Маліновський.

Варто зауважити, що Ніколо Барелла виступає за міланський Інтер та є чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

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