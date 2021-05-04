Страшний сон литовців, чеський тріумф, дубль грандам – усі голи Маліновського за збірну

У день народження лідера збірної України Руслана Маліновського згадуємо його шість голів за головну команду країни. Італія, Чехія, Литва, Німеччина – всі тут.

Маліновський дебютував за "синьо-жовтих" у поєдинку проти Латвії на "Арені Львів" 31 березня 2015-го. Тоді вдруге в історії господарі не зуміли перемогти у фартовому Львові – 1:1. Всього за збірну Руслан провів 35 матчів і відзначився шістьома голами. Цікава деталь – усі вони були забиті лівою ногою.

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10.10.2018 Італія – Україна (1:1). Товариський матч

Того вечора в Італії, мабуть, вперше побачили у справі магічну ліву Маліновського. Менше ніж через рік Руслан підпише контракт з Аталантою і переїде на Апенніни. А ще команда Андрія Шевченка тоді по-справжньому здивує і гідно виглядатиме на фоні гранда.

16.10.2018 Україна – Чехія (1:0). Ліга націй УЄФА

Уже через шість днів Маліновський заб'є наступний гол. Він стане дебютним для Руслана в офіційному турнірі, у першому історичному розіграші Ліги націй УЄФА. Також то буде прем'єрне взяття воріт Руслана на харківському стадіоні "Металіст" – одному з його найбільш улюблених.

07.09.2019 Литва – Україна (0:3). Відбір на Євро-2020

Мине майже рік і Маліновський оформить розгромну перемогу українців у Вільнюсі. До речі, вразив він ворота литовців братом-близнюком "чеського" удару.

11.10.2019 Україна – Литва (2:0). Відбір на Євро-2020

Улюблений Харків, комфортна Литва. Руслан оформив дубль і приніс рядову, проте вкрай необхідну перемогу над литовцями на "Металісті". Другий гол у тому матчі сміливо може претендувати на звання найкрасивішого з-поміж усіх Русланових влучних ударів у синьо-жовтій футболці.

10.10.2020 Україна – Німеччина (1:2). Ліга націй УЄФА

Єдиний гол Маліновського з пенальті за збірну. Здавалося, після цього Україна встигне запустити камбек у битві з німцями. Не судилося.