Степаненко може пропустити матч проти Маккабі: причина

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко ризикує не зіграти у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі.

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко не брав участі у передматчевому тренуванні у рамках підготовки до зустрічі з Маккабі.

До теми Реал дотиснув Аталанту – Маліновський став жертвою обставин

За словами наставника команди Луїша Каштру, лікарі роблять все, аби футболіст взяв участь у важливому поєдинку.

Якщо говорити про Степаненка, то у нього була невелика проблема. Ми спробуємо відновити його до поєдинку з Маккабі. Зробимо усе можливе, щоб він був готовий зіграти, але поки що нічого не ясно, – сказав Каштру.

Зазначимо, що в першому матчі Шахтар впевнено переміг Маккабі з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 25 лютого, на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 19:55.