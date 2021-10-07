Пристрасті навколо конфлікту Руслана Маліновського та Олександра Петракова ніяк не вщухають. Багато експертів стали на сторону головного тренера збірної України.

На думку Артема Федецького, кожен футболіст має бути професіоналом та адекватно реагувати на втрату місця в основному складі. Хоча Маліновський – один з найкращих гравців Серії А, покидати табір національної команди перед спарингом з чехами було неприпустимим рішенням.

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Так, він не отримував достатньої кількості ігрового часу в офіційних зустрічах, як йому хотілося б. Але таке бачення тренера. Руслан, як професіонал, повинен це сприймати. Ставити ультиматум і диктувати свої умови головному тренеру збірної України – апріорі неправильно,

– переконаний Федецький.

Також колишній захисник збірної додав, що амбіції гравця – це дуже добре, але вони ніколи не мають стояти вище за інтереси команди.

Нагадаємо, у вересневих матчах проти Казахстану та Франції Маліновський виходив лише на зміну, а перед товариським матчем зі збірною Чехії попросив дозволу повернутися у розташування клубу, на що отримав згоду.