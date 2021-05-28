Стартував заключний етап підготовки до Євро-2020: прибули майже всі гравці

Сьогодні у Харкові розпочався другий збір "синьо-жовтих". Найближчим часом національна команда проведе два спаринги.

Сьогодні до харківського готелю "Superior Golf & Spa Resort" прибули 30 футболістів. У розташування збірної нарешті приїхали "легіонери": Андрій Лунін, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Богдан Михайліченко та Роман Безус.

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Після суботнього фіналу Ліги чемпіонів у табір команди Андрія Шевченка прибуде Олександр Зінченко. Також офіційно підтверджено, що чемпіонат Європи через ушкодження пропустять Євген Коноплянка та Віктор Коваленко.

Список гравців, які перебувають на зборі:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Роман Безус (Гент, Бельгія).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Остаточний список з 26 імен тренерський штаб має сформувати до 1 червня.

Попереду на українців чекають два товариські матчі: проти Північної Ірландії (3 червня, Дніпро) та Кіпру (7 червня, Харків).