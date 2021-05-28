Сегодня в харьковскую гостиницу "Superior Golf & Spa Resort" прибыли 30 футболистов. В расположение сборной наконец приехали "легионеры": Андрей Лунин, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко и Роман Безус.

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После субботнего финала Лиги чемпионов в лагерь команды Андрея Шевченко прибудет Александр Зинченко. Также официально подтверждено, что чемпионат Европы из-за повреждений пропустят Евгений Коноплянка и Виктор Коваленко.

Список игроков, находящихся на сборе:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Труббин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Роман Безус (Гент, Бельгия).

Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Окончательный список из 26 имен тренерский штаб должен сформировать до 1 июня.

Впереди на украинцев ждут два товарищеских матча: против Северной Ирландии (3 июня, Днепр) и Кипра (7 июня, Харьков).