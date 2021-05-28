Договір 70-річного Мирона Маркевича з УАФ завершується вже цього липня. Згідно з останнім статутом УАФ, асоціація не може продовжити контракт з функціонером, якому виповнилося 70.

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Майбутнє Мирона Маркевича залежатиме від того, як збірна України виступить на Євро-2020. У випадку успіху команди Шевченка він зможе залишитись на своїй посаді і після континентальної першості.

Нагадаємо, Маркевич очолює комітет збірних УАФ з 2016 року. До цього він був головним тренером Карпат, Металіста та Дніпра.