Стала відома заявка збірної України на матч з Казахстаном

Джерело:УАФ
До остаточного переліку не потрапили три футболісти, які перебувають у таборі "синьо-жовтих". Знову поза заявкою опинилися два воротарі.
Андрій Лунін та Дмитро Різник не допоможуть українцям у двобої із казахами. Також за межами остаточної заявки залишився захисник чернігівської Десни Юхим Конопля.
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Кінцевий склад нашої національної команди виглядає таким чином:
Воротарі:
1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін.
Захисники:
2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 7. Олександр Тимчик, 13. Олександр Сирота, 14. Богдан Михайліченко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.
Півзахисники:
5. Сергій Сидорчук, 6. Володимир Шепелєв, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 15. Олександр Зубков, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 20. Віктор Коваленко.
Нападники:
9. Роман Яремчук, 16. Артем Довбик, 19. Жуніор Мораес.
Матч проти збірної Казахстану відбудеться сьогодні, 31 березня, на НСК "Олімпійський" о 21:45.