Спроба номер два: чи зможе Назарій Русин перезапустити свою кар’єру

Потенційний переїзд форварда у Варшаву – хороша нагода розпочати все з нуля. А разом з тим, потрапити у національну збірну України.

Очікується, що вже найближчим часом нападник київського Динамо Назарій Русин продовжить свою кар’єру в польській Екстраклясі. Як відомо, 22-річного гравця орендує варшавська Легія.

Дежавю

Перехід форварда у Легію може стати для нього своєрідним флешбеком. У серпні 2019 року Русина орендувала луганська Зоря. На той момент форвард втратив довіру тренерського штабу Динамо і вирушав з біло-синього клубу у пошуках ігрової практики. Після луганського етапу про Русина заговорила вся країна і молодий нападник розкрився по-новому.

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Віктор Скрипник цілком довіряв новачку, а той відплатив наставнику якісною грою та непоганою результативністю (7 голів у 17 матчах у всіх турнірах). Проте після яскравого періоду в Зорі Назарій повернувся у Динамо і вдруге перетворився на бліду тінь самого себе. Зараз Русин близький до того, щоб знову залишити майже рідний клуб (у якому перебуває з 16 років) і шукати кращої долі за його межами.

Русин у Зорі/ фото zarya-lugansk.com

Ігрова практика

Коли Назарія запитали про яскравий приклад земляка Романа Яремчука, він щиро зізнався, що йому хотілося б пограти в Європі. Втім головним пріоритетом Русин все ж вважає виступи в Динамо. Та навіть потрапити у заявку дорогої серцю команди не вдається – отже, варто шукати альтернативні варіанти.

На них акцентує увагу і головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу: "Легія – це якісна команда європейського рівня, яка веде боротьбу у своїй країні за чемпіонство. І цій команді цікавий Русин. Йому потрібно побачити, відчути європейський рівень та вийти на новий. Це піде йому на користь".

Просто вдумайтеся у ці цифри – 22-річний гравець з липня минулого року зіграв за Динамо лише 20 хвилин у матчі УПЛ проти Шахтаря. Звичайно, що за таких умов втрачається віра у свої сили і руйнується психологічна стійкість, не кажучи вже про ігрові чи тактичні аспекти. Русину просто вкрай необхідний ігровий час. І він сам це чудово розуміє.

Адаптація

Порівнювати Зорю та Легію в контексті комфортності локацій для українця не доводиться. Однак у потенційно новій команді Назарія виступає чимало партнерів, які зможуть допомогти новачку з адаптацією. Голкіпер Радослав Цежняк на початку кар’єри захищав кольори львівських Карпат. Російською непогано володіють серб Філіп Младеновіч, який грав за білоруський БАТЕ, та грузин Валеріане Гвілія, який значну частину життя провів у нашій країні і навіть викликався в українську "молодіжку". Більше того, кілька днів тому варшавська команда підписала іншого динамівця Артема Шабанова.

Зрештою, сумнівно, що у Русина виникнуть типові для українського легіонера проблеми з вивченням мови. Назарій народився і зростав у майже прикордонному Новояворівську і польську мову, ймовірно, зможе опанувати без проблем.

Безперечно, зовсім не на руку українцю той факт, що йому доведеться інтегровуватися у команду по ходу сезону. Польський чемпіонат відновився наприкінці січня, а до того команда провела зимовий збір. Відтак, застрибувати доведеться у потяг на ходу.

Томаш Пекхарт/твіттер Легії

Конкуренція

Найкращим бомбардиром Екстракляси є потенційний конкурент Русина чех Томаш Пекхарт. У 31-річного лідера Легії фантастична статистика – 15 голів у 16 матчах чемпіонату (нехай і чотири голи він забив з пенальті). Крім того, Легія нещодавно поповнилася узбеком Джасурбеком Яхшибоєвим, який класно проявив себе у якості нападника солігорського Шахтаря.

Варто зауважити, що Пекхарт та Русин зовсім різні за стилем форварди. Чех – типовий наконечник, якого порівнюють зі Златаном Ібрагімовічем (передусім, через зріст у 194 сантиметри). Безперечно у Яхшибоєва буде перевага через те, що Легія заплатила за нього "живі гроші" (за неофіційною інформацією 300 тисяч євро). Зрештою, українець може закривати позицію під нападником і одночасно виходити у складі з єдиним форвардом, розміщуючись поруч.

Крім того, в Легії виступають ще три нападники-дублери: гвінеєць Хосе Канте, португалець Рафаель Лопес та еквадорець Жоель Валенсія. В будь-якому разі, все залежатиме від самого Русина. А чеснот та переваг над опонентами у нього достатньо.

Зміна обстановки

Легія веде відчайдушну боротьбу за збереження титулу чемпіона Польщі. Головний конкурент столичної команди – Погонь зі Щецина. Щось схоже Русин міг бачити в Україні, та безпосередньо не брав участі у боротьбі Динамо та Шахтаря через відсутність довіри тренера. Назарій потребує нового виклику і нового середовища. Переїзд у Варшаву може стати своєрідним поштовхом для нападника.

Якщо оренда буде короткотерміновою, то Русин отримає зовсім мало практики і майже не матиме права на помилку. Не особливо віриться в те, що тренер армійців Чеслав Міхневич одразу даватиме українцю вдосталь ігрового часу. Однак у Динамо Назарій не отримував і цих незначних хвилин. Переїзд у Польщу в будь-якому випадку стане хорошим досвідом і безпрограшним варіантом хоча б тому, що зараз у Києві футболіст взагалі не грає.

Русин (крайній праворуч у нижньому ряді) у складі молодіжної збірної України/Фото УАФ

Збірна

Головна команда країни гостро потребує нападників. Жуніору Мораєсу вже 33, лише на два роки за натуралізованого бразильця молодший Артем Кравець. Окрім Романа Яремчука та потенційно Артема Бєсєдіна (за умови, якщо динамівець зможе повернутися на високий рівень після дискваліфікації), тренерський штаб "синьо-жовтих" не має багатого вибору форвардів.

Русин виступав за майже усі можливі збірні України різного віку, проте не має досвіду викликів до національної збірної. Втім його амбіції цим не обмежуються і одне з ключових завдань для Назарія – потрапляння на олівець Андрію Шевченку. Принаймні, всі умови і можливості у нього є.