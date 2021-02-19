Потенциальный переезд форварда в Варшаву – хорошая возможность начать все с нуля. А вместе с тем, попасть в национальную сборную Украины.

Ожидается, что уже в ближайшее время нападающий киевского Динамо Назарий Русин продолжит свою карьеру в польской Екстраклясе. Как известно, 22-летнего игрока арендует варшавская Легия.

Дежавю

Переход форварда в Легию может стать для него своеобразным флэшбэком. В августе 2019 года Русина арендовала луганская Заря. На тот момент форвард потерял доверие тренерского штаба Динамо и уехал из бело-синего клуба в поисках игровой практики. После луганского этапа о Русине заговорила вся страна и молодой нападающий раскрылся по-новому.

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Виктор Скрипник вполне доверял новичку, а тот отплатил наставнику качественной игрой и неплохой результативностью (7 голов в 17 матчах во всех турнирах). Однако после яркого периода в Заре Назарий вернулся в Динамо и во второй раз превратился в бледную тень самого себя. Сейчас Русин близок к тому, чтобы снова оставить почти родной клуб (в котором находится с 16 лет) и искать лучшей доли за его пределами.

Русин в Заре/ фото zarya-lugansk.com

Игровая практика

Когда Назария спросили о ярком примере земляка Романа Яремчука, он искренне признался, что ему хотелось бы поиграть в Европе. Впрочем, главным приоритетом Русин все же считает выступления в Динамо. Но даже попасть в заявку дорогой сердцу команды не удается – значит, следует искать альтернативные варианты.

На них акцентирует внимание и главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу: "Легия – это качественная команда европейского уровня, которая ведет борьбу в своей стране за чемпионство. И этой команде интересный Русин. Ему нужно увидеть, ощутить европейский уровень и выйти на новый. Это пойдет ему на пользу".

Просто вдумайтесь в эти цифры – 22-летний игрок с июля прошлого года сыграл за Динамо всего 20 минут в матче УПЛ против Шахтера. Конечно, в таких условиях теряется вера в свои силы и разрушается психологическая устойчивость, не говоря уже об игровых или тактических аспектах. Русину просто крайне необходимо игровое время. И он сам это прекрасно понимает.

Адаптация

Сравнивать Зарю и Легию в контексте комфортности локаций для украинца не приходится. Однако в потенциально новой команде Назария выступает немало партнеров, которые смогут помочь новичку с адаптацией. Голкипер Радослав Цежняк в начале карьеры защищал цвета львовских Карпат. Русским языком неплохо владеют серб Филипп Младенович, игравший за белорусский БАТЭ, и грузин Валериане Гвилия, который значительную часть жизни провел в нашей стране и даже вызывался в украинскую "молодежку". Более того, несколько дней назад варшавская команда подписала другого динамовца Артема Шабанова.

В конце концов, сомнительно, что в Русина возникнут типичные для украинского легионера проблемы с изучением языка. Назарий родился и вырос в почти пограничном Новояворовске и польским языком, вероятно, сможет овладеть без проблем.

Бесспорно, совсем не на руку украинцу тот факт, что ему придется интегрироваться в команду по ходу сезона. Польский чемпионат возобновился в конце января, а чуть раньше команда провела зимний сбор. Поэтому, запрыгивать придется в поезд на ходу.

Томаш Пекхарт/твиттер Легии

Конкуренция

Лучшим бомбардиром Екстраклясы являктся потенциальный конкурент Русина чех Томаш Пекхарт. У 31-летнего лидера Легии фантастическая статистика – 15 голов в 16 матчах чемпионата (пусть и четыре гола он забил с пенальти). Кроме того, Легия недавно пополнилась узбеком Джасурбеком Яхшибоевым, который классно проявил себя в качестве нападающего солигорского Шахтера.

Стоит заметить, что Пекхарт и Русин совершенно разные по стилю форварды. Чех – типичный наконечник, которого сравнивают со Златаном Ибрагимовичем (прежде всего, из-за роста в 194 сантиметра). Бесспорно в Яхшибоева будет преимущество из-за того, что Легия заплатила за него "живые деньги" (по неофициальной информации 300 тысяч евро). В конце концов, украинец может закрывать позицию под нападающим и одновременно выходить в составе с единственным форвардом, размещаясь рядом.

Кроме того, в Легии выступают еще три нападающих-дублера: гвинеец Хосе Канте, португалец Рафаэль Лопес и эквадорец Жоэль Валенсия. В любом случае, все будет зависеть от самого Русина. А достоинств и преимуществ перед оппонентами у него достаточно.

Смена обстановки

Легия ведет отчаянную борьбу за сохранение титула чемпиона Польши. Главный конкурент столичной команды – Погонь со Щецина. Нечто похожее Русин мог видеть в Украине, но непосредственно не принимал участия в борьбе Динамо и Шахтера из-за отсутствия доверия тренера. Назарию нужен новый вызов и новая среда. Переезд в Варшаву может стать своеобразным толчком для нападающего.

Если аренда будет краткосрочной, то Русин получит совсем мало практики и почти не будет иметь права на ошибку. Не особо верится в то, что тренер армейцев Чеслав Михневич сразу будет давать украинцу достаточно игрового времени. Однако в Динамо Назарий не получал и этих незначительных минут. Переезд в Польшу в любом случае станет хорошим опытом и беспроигрышным вариантом хотя бы потому, что сейчас в Киеве футболист вообще не играет.

Русин (крайний справа в нижнем ряду) в составе молодежной сборной Украины/Фото УАФ

Сборная

Главная команда страны остро нуждается нападающих. Жуниору Мораэсу уже 33, только на два года за натурализованного бразильца младший Артем Кравец. Кроме Романа Яремчука и потенциально Артема Беседина (при условии, если динамовец сможет вернуться на высокий уровень после дисквалификации), тренерский штаб "сине-желтых" не имеет богатого выбора форвардов.

Русин выступал за почти все возможные сборные Украины разных возрастов, однако не вызывался в национальную сборную. Впрочем, его амбиции этим не ограничиваются и одна из ключевых задач для Назария – попадание на карандаш Андрею Шевченко. По крайней мере, все условия и возможности у него есть.