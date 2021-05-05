"Спортивна злість і покарання для хорватів" – шедевр Калітвінцева: відео дня

З нагоди дня народження Юрія Калітвінцева, якому 5 травня виповнюється 53 роки, повертаємося у 1995-й і насолоджуємося його єдиним голом у складі збірної України. Легендарний півзахисник пригадує той матч проти Хорватії разом із Збірна24.

Уродженець російського Волгограда у середині 90-х прийняв українське громадянство і став одним з лідерів київського Динамо. А ще провів понад два десятки матчів за українську національну команду.

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"Свій єдиний гол у складі збірної України пам'ятаю дуже добре, хоча відтоді минуло майже 26 років, – каже в коментарі Збірна24 Юрій Миколайович. – Я прийняв м'яч у центрі поля і почав шукати очима партнерів. Коли озирнувся навкруги, то зрозумів, що поруч немає вільних адресатів. Пройшов ще трохи до воріт і вирішив пробивати з лівої".

Перед матчем у Києві / Фото газети "Команда"

Калітвінцев зазначає, що гра проти хорватів була особливою для нього з кількох причин.

По-перше, я тільки нещодавно дебютував за українську збірну – у попередньому матчі в Загребі. Крім того, ми розуміли, що на нас чекає гра із сильним суперником. Щоправда, ми також знали, що хорвати ставляться до нас з певною "прохолодою" і зверхністю. Ми просто показали свою спортивну злість і відповіли на полі, – зізнається ексгравець "синьо-жовтих".

Красень-гол Калітвінцева на 13-й хвилині виявився переможним у поєдинку відбору на Чемпіонат Європи-1996. Поразка на "Олімпійському" стала єдиною для "картатих" у відбірковій групі. На жаль, у підсумку наша збірна фінішувала лише четвертою слідом за Хорватією, Італією та Литвою.

"Чи можна назвати цей гол найкрасивішим у моїй кар'єрі? Мабуть, ні. Але одним з найкрасивіших – це однозначно", – вважає Юрій Калітвінцев.

Відео гола Калітвінцева у матчі проти Хорватії (11.06.1995)