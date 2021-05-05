Уроженец российского Волгограда в середине 90-х принял украинское гражданство и стал одним из лидеров киевского Динамо. А еще провел более двух десятков матчей за украинскую национальную команду.

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"Свой единственный гол в составе сборной Украины помню очень хорошо, хотя с тех пор прошло почти 26 лет, – говорит в комментарии Сборная24 Юрий Николаевич. – Я принял мяч в центре поля и начал искать глазами партнеров. Когда оглянулся вокруг, то понял, что рядом нет свободных адресатов. Прошел еще немного к воротам и решил пробивать с левой".

Перед матчем в Киеве / Фото газеты "Команда"

Калитвинцев отмечает, что игра против хорватов была особенной для него по нескольким причинам.

Во-первых, я только недавно дебютировал за украинскую сборную – в предыдущем матче в Загребе. Кроме того, мы понимали, что нас ждет игра с сильным соперником. Правда, мы также знали, что хорваты относятся к нам с определенной "прохладой" и высокомерием. Мы просто показали свою спортивную злость и ответили на поле, – признается экс-игрок "сине-желтых".

Красавец-гол Калитвинцева на 13-й минуте оказался победным в поединке отбора на Чемпионат Европы-1996. Поражение на "Олимпийском" стало единственным для "клетчатых" в отборочной группе. К сожалению, в итоге наша сборная финишировала лишь четвертой следом за Хорватией, Италией и Литвой.

"Можно ли назвать этот гол самым красивым в моей карьере? Пожалуй, нет. Но одним из самых красивых – это однозначно", – считает Юрий Калитвинцев.

Видео гола Калитвинцева в матче против Хорватии (11.06.1995)