Известный украинский скаут Алекс Великих назвал украинских игроков, которые вызывают наибольший интерес у топовых европейских клубов.

По словам Алекса Великих, наиболее востребованным на европейском футбольном рынке является защитник Динамо Виталий Мыколенко. Интерес к Владиславу Супряги проявляют клубы из Италии.

Интересно Трубин стал целью топ-клубов Италии и Франции

Клубы АПЛ не прочь видеть в своих рядах Николая Матвиенко. Значительный прогресс показал Николай Шапаренко, что тоже активизировало интерес к нему в Европе.

Вингер Динамо Виктор Цыганков потерял в цене, но еще сохраняет шансы продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

Французские клубы не против подписать украинских вратарей, а в Аяксе планируют подписать молодого украинского атакующего хавбека.



