Найцікавіші події першої половини зустрічі відбулися у самій кінцівці. На 45-й хвилині Тео Ернандес не реалізував пенальті – гравець господарів не влучив у ворота. Проте через кілька десятків секунд Рафаель Леау скористався передачею з глибини і використав вихід віч-на-віч.

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Спеція зрівняла рахунок на 64-й хвилині. Показова атака гостей завершилася влучним ударом з близької відстані від колумбійця Кевіна Агудело.

Після цього Мілан з усіх сил намагався знову вийти вперед, проте команда Тьяго Мотти вдало вбивала час. Фантастичну гру у рамці воріт продемонстрував воротар Іван Проведель. Рефері компенсував п'ять хвилин до другого тайму, а на шостій гості вибігли у контратаку, у завершальній фазі якої Коваленко виписав ідеальну передачу на партнера Емануеля Г'ясі. Неймовірна кінцівка!

Відтак, Спеція несподівано перемогла другу команду Серії А (до того ж Мілан виграв три попередні матчі у чемпіонаті). В активі Коваленка та партнерів – 22 очки і 14-та позиція у турнірній таблиці.

Чемпіонат Італії, 22 тур

Мілан – Спеція 1:2

Голи: Леау, 45+1 – Агудело, 64, Г'ясі, 90+6.