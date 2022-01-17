Колишній партнер Шевченка по Мілану Філіппо Індзагі вважає, що провини українця у поганих результатах гри Дженоа немає. Наставник Брешії переконаний, що для Андрія Миколайовича дали надто мало часу, а в клубі вистачало проблем, які важко вирішити за короткий проміжок часу.

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Мені шкода Шевченка. Його швидко звільнили, хоча команда мала дуже складний розклад, а нові гравці тільки приєднались до колективу. Впевнений, Андрій незабаром повернеться сильнішим,

– сказав Піппо.

Під керівництвом Шевченка Дженоа зіграла 11 матчів: 1 перемога, 3 нічиїх та 7 поразок. Його контракт з клубом був розрахований до 2024 року, але боси "грифонів" вирішили припинити співпрацю з українцем вже зараз.

Раніше нові власники Дженоа заявляли, що будують довгостроковий проєкт, центральною фігурою якого є саме Шевченко. Втім, дотримуватися власної ж стратегії вони не стали.

Раніше лунала інформація, що Шевченко може очолити збірну Польщі, але, скоріш за все, фахівець візьме перепочинок.