Соболь розкішним голом допоміг Брюгге обіграти Кортрейк Макаренка

Український захисник Едуард Соболь продовжує феєрити у бельгійському Брюгге. Цього разу футболісту вдалося класно вразити ворота суперника.

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 32-й тур

Кортрейк – Брюгге – 1:2

Голи: Гано, 18 – Соболь, 21, Ванакен, 77, (пен.)

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Брюгге вдалося здійснити камбек у матчі з Кортрейком. Господарі мали виходити вперед вже на 14 хвилині, але гол скасували. Втім, Гано через 4 хвилини все ж вивів Кортрейк вперед, але не надовго – Соболю вдався гарматний постріл після подачі з кутового.

Після перерви у складі Кортрейка на поле вийшов Макаренко, але це не допомогло – Брюгге вирвав перемогу завдяки голу Ванакена з пенальті.

Брюгге набрав 73 очки та залишається недосяжним для переслідувачів у боротьбі за чемпіонство – перевага над Антверпеном сягнула 19 очок.