Украинский защитник Эдуард Соболь продолжает феерить в бельгийском Брюгге. На этот раз футболисту удалось классно поразить ворота соперника.

Чемпионат Бельгии 2020/21, 32-й тур

Кортрейк – Брюгге – 1:2

Голы: Гано, 18 – Соболь, 21 Ванакен, 77, (пен.)

Кстати Малиновский двумя ассистами помог Аталанте перестрелять Удинезе: видео замечательных передач украинца

Брюгге удалось осуществить камбэк в матче с Кортрейком. Хозяева должны были выходить вперед уже на 14 минуте, но гол отменили. Впрочем, Гано через 4 минуты все же вывел Кортрейк вперед, но не надолго – Соболю удался пушечный выстрел после подачи с углового.

После перерыва в составе Кортрейка на поле вышел Макаренко, но это не помогло – Брюгге вырвал победу благодаря голу Ванакена с пенальти.

Брюгге набрал 73 очка и остается недосягаемым для преследователей в борьбе за чемпионство – преимущество над Антверпеном достигло 19 очков.