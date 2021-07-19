Смішні цифри: Вест Хем шокував цінником на лідера збірної України Ярмоленка

Схоже на те, що сезон 2021/22 український хавбек Андрій Ярмоленко проведе в новому клубі. Вест Хем хоче будь-що продати футболіста.

Вест Хем прагне у будь-який спосіб позбутися Андрія Ярмоленка та розвантажити зарплатну відомість. У новому сезоні "молоти" не розраховують на українця.

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"Молоти" готові розглядати пропозиції вже від 2,3 мільйонів євро, а в разі реального інтересу обговорити навіть цю ціну. Влітку 2018 року Андрій перейшов у Вест Хем за 20 мільйонів євро, тож лондонці втратять космічні гроші.

За інформацією ЗМІ, зарплата Ярмоленка складає 6 мільйонів євро на рік, і лондонський клуб не готовий ще рік платити такі гроші футболісту ротації, який страждає через часті травми.

Ярмоленко вдало виступив на Євро-2020 (2 голи та 2 асисти у 5 матчах), тож ймовірно, що якийсь європейський клуб буде готовий заплатити за досвідченого вінгера таку скромну суму.