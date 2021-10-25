Славія врятувалася від сенсаційної поразки: Качараба відіграв весь матч
Джерело:24 канал
Тарас все ще в захисній масці, проте вже в основі празької команди. У черговому турі чеської першості Славія звела матч унічию з Чеське Будейовіце.
Ще до 15-й хвилини Славія примудрилася двічі пропустити. Безпосередньої вини Качараби у голах немає, проте загалом увесь захист пражан зіграв недбало.
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Оговтатися столична команда змогла лише по перерві. З інтервалом менше ніж у 10 хвилин Славія перевернула гру і відзначилася двома голами.
Після 11 зіграних поєдинків команда Тараса Качараби йде четвертою з 26 очками, маючи гру у запасі.
Огляд матчу
Чемпіонат Чехії, 12 тур
Чеське Будейовіце – Славія 2:2
Голи: Бранднер, 10, Гавел, 14 – Олаїнка (з пенальті), 52, Дорлі, 59.