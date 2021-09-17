Захисник національної збірної України Тарас Качараба зазнав моторошної травми. Футболіст не зміг дограти матч проти Уніон Берліна через перелом щелепи.

Український захисник Тарас Качараба не скоро повернеться на футбольне поле. Футболіст через ушкодження пропустить щонайменше 4 – 6 тижнів. Потім він гратиме у захисній масці.

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Після матчу, який закінчився перемогою Славії з рахунком 3:1, його партнери по команді зняли зворушливе відео. Вони побажали йому здоров'я та хором вигукнули "Тримайся, Тарасе!".