1 серпня 2021 року Андрій Шевченко оголосив про те, що його контракт з УАФ дійшов кінця. Нової угоди йому не запропонували.

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Головним претендентом на крісло тренера збірної називали Сергія Реброва, але йому не вдалося розірвати угоду з Аль-Айном. В результаті посаду зайняв Олександр Петраков.

Тренувати головну команду країни міг Віктор Скрипник. Він навіть отримав дозвіл від президента клубу на те, щоб поєднувати роботі в Зорі та збірній, але фахівець не захотів брати на себе таку відповідальність.

Чи буде у мене ще можливість попрацювати зі збірною України? Все може бути – це футбол, і загадувати наперед немає сенсу. Немає нічого неможливого,

– сказав Скрипник.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Петракова пробилася у плей-офф відбору на ЧС-2022. 24 березня ми зіграємо з Шотландією, а в разі перемоги позмагаємося за путівки на Мундіаль з тріумфатором пари Уельс – Австрія.