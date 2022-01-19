Хавбек донецького Шахтаря Євген Коноплянка почав пошуки нової команди. "Гірники" не будуть пропонувати йому продовжувати контракт.

Угода Коноплянки з Шахтарем завершується після сезону 2021/22. Це дає футболісту право розпочинати переговори з іншими клубами.

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Хавбек не вирушив з командою на збори, але пошуки нового місця працевлаштування наразі не надто успішні. В клубі думають над тим, що робити з Євгеном далі.

Майбутнє Коноплянки? Де Дзербі думає про це, протягом наступних днів ситуація має прояснитися,

– заявив асистент наставника Шахтаря Давіде Поссанціні.

Шахтар готовий попрощатися з Коноплянкою без будь-якої компенсації, щоб не платити йому високу зарплату, яка складає 2,5 мільйона євро на рік. Одним з претендентів на гравця був СК Дніпро-1, але футболіст не відповідає вектору розвитку цього клубу.

У поточному сезоні Коноплянка зіграв лише 47 хвилин. Травматичність 32-річного хавбека та відсутність ігрової практики ускладнюють зірці пошуки нової команди.