Раніше лунала інформація про те, що футболіст хоче продовжити кар'єру в СК Дніпро-1. Заради цього він навіть був готовий суттєво знизити фінансові апетити.

Читайте також Вам цей вибір не сподобається, – Вернидуб прокоментував переїзд українського збірника в Росію

Але шукати варіанти продовження кар'єри Євгену потрібно деінде. В клубі заявили, що не зацікавлені у підписанні зіркового хавбека.

Першою перепоною для трансферу став його вік. 32-річний футболіст не вписується у ту модель команди, яку будує Ігор Йовічевіч. Окрім того, Коноплянка часто лікує травми в лазареті, що стало ще одним негативним фактором.

У поточному сезоні Коноплянка зіграв лише 47 хвилин. Його контракт з "гірниками" розрахований до літа. Його зарплата у донецькому клубі становить 2,5 мільйона євро на рік.