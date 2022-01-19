Соглашение Коноплянки с Шахтером завершается после сезона 2021/22. Это дает футболисту право начать переговоры с другими клубами.

Интересно Коноплянка не договорился с СК Днепр-1 – проблема не в деньгах

Хавбек не отправился с командой на сборы, но поиски нового места трудоустройства пока не слишком успешны. В клубе думают над тем, что делать с Евгением дальше.

Будущее Коноплянки? Де Дзерби думает об этом, в течение следующих дней ситуация должна проясниться,

– заявил ассистент наставника Шахтера Давиде Поссанцини.

Шахтер готов попрощаться с Коноплянкой без какой-либо компенсации, чтобы не платить ему высокую зарплату, которая составляет 2,5 миллиона евро в год. Одним из претендентов на игрока был СК Днепр-1, но футболист не отвечает вектору развития этого клуба.

В текущем сезоне Коноплянка сыграл всего 47 минут. Травматичность 32-летнего хавбека и отсутствие игровой практики затрудняют звезде поиски новой команды.