Скандальний Селезньов знайшов новий клуб: він зможе здійснити мрію про рекорд

Форвард Колоса Євген Селезньов знайшов нове місце працевлаштування. Прийняти футболіста у свої ряди готовий рівненський Верес.

Після скандалу у Колосі та відсутності ігрової практики нападник не збирається вішати бутси на цвях.

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Футболіст ще не сказав свого слова в українському футболі і сподівається стати найкращим бомбардиром в історії Прем'єр-ліги. Для цього йому треба відзначитися у воротах суперника ще 9 разів.

Дати такий шанс 35-річному форварду готовий рівненський Верес. Клуб готовий підписати Селезньова на правах вільного агента вже цього літа. Єдина умова – рівняни мають вийти в УПЛ. Зараз клуб перебуває на першому місці у Першій лізі, тож з цим завданням має впоратися. Відрив від найближчого суперника складає 3 очки, плюс у Вереса ще 2 гри в запасі.