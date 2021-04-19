Форвард Колоса Евгений Селезнев нашел новое место трудоустройства. Принять футболиста в свои ряды готов ровенский Верес.

После скандала в Колосе и отсутствия игровой практики нападающий не собирается вешать бутсы на гвоздь.

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Футболист еще не сказал своего слова в украинском футболе и надеется стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги. Для этого ему надо отличиться в воротах соперника еще 9 раз.

Дать такой шанс 35-летнему форварду готов ровенский Верес. Клуб готов подписать Селезнева на правах свободного агента уже этим летом. Единственное условие – ровенчане должны выйти в УПЛ. Сейчас клуб находится на первом месте в Первой лиге, поэтому с этой задачей должен справиться. Отрыв от ближайшего соперника составляет 3 очка, плюс у Вереса еще 2 игры в запасе.