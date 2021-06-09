Скандал з російською музикою у збірній: музичний журналіст став на сторону звинувачень Spotify

Як відомо, у плейлист УЄФА від збірної України потрапила російська музика, у списку опинився навіть заборонений Моргенштерн. Музичний журналіст Олексій Бондаренко переконаний, що версія УАФ про непричетність гравців збірної цілком правдоподібна.
Учора громадськість обурив список музики на Євро-2020 від України: у ньому опинився Моргенштерн та інші російські виконавці.
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В УАФ пояснили, що список формувався на основі Spotify, а самі футболісти не мають до нього жодного стосунку.
На думку журналіста Олексія Бондаренка, пояснення асоціації футболу цілком правдоподібне.
Я вірю цій позиції принаймні через те, що це пояснює, що в російському плейлисті робить "Кукла колдуна" (вже уявляю, як футболісти слухають КіШ у роздягальні), а з іншими плейлистами збігається ледь не пловина світових хітів, – написав він.
На його думку, запитання треба ставити Spotify, а комунікація УАФ спрацювала швидко і належним чином.
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