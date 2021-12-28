СК Дніпро-1 повісив цінник на Довбика – сума вражає

Президент дніпровського клубу Юрій Береза розповів про можливий продаж Артема Довбика. Потенційним покупцям доведеться викласти чималу суму за лідера СК Дніпро-1.

"У Довбика контракт із нашим клубом ще на два роки. Гідні у грошовому плані пропозиції ми завжди готові розглядати. Довбик має чітко розуміти, який клуб та чемпіонат йому підходить. Сьогодні він знає собі ціну", – сказав Береза.

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Також президент СК Дніпро-1 конкретизував суму, за яку готовий продати форварда:

По-перше, це має бути цифра із шістьма нулями і понад десять мільйонів євро. За меншу суму навіть розмови не буде.

Разом з тим, Береза заявив, що розраховує на Довбика у першому сезоні у європейських турнірах.

"Але ми нікого не тримаємо у рабстві. Вважаю, що Артем гідний грати у європейських чемпіонатах. Зараз ми будуємо команду і, звичайно, нам хотілося б, щоб Довбик залишився. Однак ми розуміємо, що для національної збірної України було б краще, якби Артем продовжив кар'єру за кордоном", – заявив президент дніпровського клубу.

Нагадаємо, напередодні Артема Довбика було визнано найкращим гравцем року за версією вболівальників СК Дніпро-1. Крім того, форвард лідирує у гонці бомбардирів УПЛ з 14 голами.