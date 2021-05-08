Сіті програв у репетиції фіналу ЛЧ: Зінченко вийшов на заключні хвилини

Челсі вирвав перемогу у кінцівці. Українець отримав десять хвилин від Хосепа Гвардіоли.

Під завісу першого тайму Рахім Стерлінг відкрив рахунок. Вже у наступній атаці Серхіо Агуеро заробив пенальті, проте сам його і не реалізував.

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По перерві Хакім Зієш відновив паритет, а в компенсований час Маркос Алонсо приніс лондонцям перемогу. Господарі не змогли відсвяткувати чемпіонство, адже Манчестер Юнайтед все ще зберігає математичні шанси на те, щоб скинути "містян" з трону. Для цього їм треба відіграти 13 очок за п'ять матчів.

Варто додати, що на 80-й хвилині Бенжамена Менді замінив Олександр Зінченко. Футболіст збірної України встиг лише 10 разів зустрітися із м'ячем.

29 травня Манчестер Сіті та Челсі зіграють у фіналі Ліги чемпіонів.

Огляд матчу

Чемпіонат Англії, 35 тур

Манчестер Сіті – Челсі 1:2

Голи: Стерлінг, 44 – Зієш, 63, Маркос Алонсо, 90+2.