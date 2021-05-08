Под занавес первого тайма Рахим Стерлинг открыл счет. Уже в следующей атаке Серхио Агуэро заработал пенальти, однако сам его и не реализовал.

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После перерыва Хаким Зиеш восстановил паритет, а в компенсированное время Маркос Алонсо принес лондонцам победу. Хозяева не смогли отпраздновать чемпионство, ведь Манчестер Юнайтед все еще сохраняет математические шансы на то, чтобы сбросить "горожан" с трона. Для этого им надо отыграть 13 очков за пять матчей.

Стоит добавить, что на 80-й минуте Бенжамна Менди заменил Александр Зинченко. Футболист сборной Украины успел лишь 10 раз встретиться с мячом.

29 мая Манчестер Сити и Челси сыграют в финале Лиги чемпионов.

Обзор матча

Чемпионат Англии, 35 тур

Манчестер Сити – Челси 1:2

Голы: Стерлинг, 44 – Зиеш, 63, Маркос Алонсо, 90+2.