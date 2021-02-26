Сирота потрапив у збірну тижня Ліги Європи від УЄФА

Впевнена гра молодого центрального захисника Олександра Сироти не оминула увагу футбольної спільноти.

УЄФА назвав збірну тижня Ліги Європи за підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу турніру.

До теми Динамо – в 1/8 фіналу Ліги Європи: кияни мінімально обіграли Брюгге

Місце центрального захисника зайняв талант Динамо Олександр Сирота. Він долучився до "сухого" результату киян у проистоянні з Брюгге.

Зазначимо, що для Сироти це був перший матч у 2021 році. Раніше молодий футболіст отримав травму.