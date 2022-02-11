Сікан провів другий поєдинок за Ганзу: команда українця програла одному з лідерів

Новачок німецької команди знову вийшов на заміну. Цього разу Данило Сікан та його партнери не змогли впоратися з бременським Вердером.

До перерви команди голів не забивали. Зате до середини другого тайму гості створили комфортну перевагу. Марвін Дукш та Ніклас Фюллькруг фактично визначили переможця.

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Одразу після другого пропущеного гола, на 75-й хвилині, тренерський штаб господарів кинув у бій Данила Сікана. Наш форвард результативними діями не відзначився, та все ж один гол Ганза відіграла зусиллями Робіна Мейснера.

Вердер, як мінімум на добу, очолив турнірну таблицю (на вихідних свої матчі зіграють Дармштадт і Санкт-Паулі). Ганза поки йде 13-ю.

Друга Бундесліга, 22 тур

Ганза – Вердер 1:2

Голи: Мейснер, 83 – Дукш, 54, Фюллькруг, 74.