До перерви команди голів не забивали. Зате до середини другого тайму гості створили комфортну перевагу. Марвін Дукш та Ніклас Фюллькруг фактично визначили переможця.

Читайте також Доведеться наново навчитися ходити, – Кривцов розповів про відновлення після важкої травми

Одразу після другого пропущеного гола, на 75-й хвилині, тренерський штаб господарів кинув у бій Данила Сікана. Наш форвард результативними діями не відзначився, та все ж один гол Ганза відіграла зусиллями Робіна Мейснера.

Вердер, як мінімум на добу, очолив турнірну таблицю (на вихідних свої матчі зіграють Дармштадт і Санкт-Паулі). Ганза поки йде 13-ю.

Друга Бундесліга, 22 тур

Ганза – Вердер 1:2

Голи: Мейснер, 83 – Дукш, 54, Фюллькруг, 74.