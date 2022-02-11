Під час зимових канікул Сергій Кривцов зламав малогомілкову кістку. Футболіст проходить складну реабілітацію, тому повернення на футбольне поле швидким не буде.

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Як розповів сам захисник, він вже почав тренуватися, але за індивідуальною програмою. Він працює над відновленням м'язів пошкодженої ноги, що потребує багато часу та зусиль.

Ходжу в спеціальному "чоботі" й трохи навантажую стопу. Гадаю, за тиждень перейдемо до вправ у басейні, а потім доведеться наново вчитися ходити,

– розповів Кривцов.

Раніше лікарі прогнозували, що Сергій зможе знову грати не раніше березня. Динаміка відновлення футболіста від травми показує, що зіграти проти Шотландії у плей-офф відбору на ЧС-2022 йому навряд чи вдасться.

У разі перемоги над кельтами 29 березня наша команда розіграє путівки на Мундіаль з тріумфатором пари Уельс – Австрія.