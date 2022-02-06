Сікан продовжив день дебютів у Німеччині: команда українця впевнено перемогла на виїзді
Черговим українцем, який зіграв свій прем'єрний поєдинок у неділю став Данило Сікан. Форвард відіграв 19 хвилин за німецьку Ганзу у другій Бундеслізі.
Інтригу в протистоянні сусідів у турнірній таблиці було вбито на старті поєдинку. Ще до 20-ї хвилини Ганза просто таки знищила суперника чотирма голами – дублі оформили Джон Вергук та Нільс Фрьолінг.
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У другому таймі дрезденці відповіли одним влучним ударом, та на більше їх не вистачило. Данило Сікан вийшов на заміну на 71-й хвилині і зіграв перший матч за нову команду.
Після перемоги Ганза йде на 12-й сходинці другої Бундесліги. У п'ятницю на Сікана та партнерів чекає зустріч з бременським Вердером, третьою командою чемпіонату.
Друга Бундесліга, 21 тур
Динамо Дрезден – Ганза 1:4
Голи: Каде, 63 – Вергук, 6, 18, Фрьолінг, 10, 13.