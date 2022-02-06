Интрига в противостоянии соседей в турнирной таблице была убита на старте поединка. Еще до 20-й минуты Ганза просто уничтожила соперника четырьмя голами – дубли оформили Джон Вергук и Нильс Фрелинг.

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Во втором тайме дрезденцы ответили одним точным ударом, но на большее их не хватило. Даниил Сикан вышел на замену на 71-й минуте и сыграл первый матч за новую команду.

После победы Ганза идет на 12-й строчке второй Бундеслиги. В пятницу Сикана и партнеров ждет встреча с бременским Вердером, третьей командой чемпионата.

Вторая Бундеслига, 21 тур

Динамо Дрезден – Ганза 1:4

Голы: Каде, 63 – Вергук, 6, 18, Фрелинг, 10, 13.