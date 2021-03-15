Сидорчук повторив досягнення Шевченка – на черзі ще одна легенда

Капітан Динамо Сергій Сидорчук зрівнявся з Андрієм Шевченком за кількістю матчів у футболці "біло-синіх".

Матч проти луганської Зорі став для Сергія Сидорчука 250-м у футболці київського Динамо.

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Таким чином, цей матч окрім шедеврального гола капітана киян запам'ятається ще одним досягненням: Сидорчук за кількістю зіграних поєдинків в період незалежності України зрівнявся з наставником збірної Андрієм Шевченком. Зараз вони обидва розташовані на 16 місці.

На 15 місці розташувався Олег Лужний, у якого 254 зустрічі, а лідирує у списку Олександр Шовковський з 636 матчами. Нагадаємо, свій перший поєдинок за Динамо Сидорчук зіграв 8 років тому – 10 березня 2013 року проти Волині в УПЛ.