Сидорчук класно розібрався з двома суперниками: відео дриблінгу капітана Динамо

Хавбек київського Динамо Сергій Сидорчук вразив технікою у матчі проти збірної Йорданії.

Джерело: інстаграм "Динамо Київ"

У матчі проти збірної Йорданії капітан Динамо Сергій Сидорчук зумів продемонструвати хорошу техніку.

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Хавбеку вдалося на замасі прибрати суперника, який пішов у підкат, і одразу після цього обіграти другого, після чого відіграти на партнера.

Зазначимо, що матч проти Йорданії завершився нульовою нічиєю та став останнім для Динамо на першому зимовому зборі.