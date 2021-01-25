Сидорчук классно разобрался с двумя соперниками: видео дриблинга капитана Динамо
Хавбек киевского Динамо Сергей Сидорчук поразил техникой в матче против сборной Иордании.
Источник: инстаграм "Динамо Киев"
В матче против сборной Иордании капитан Динамо Сергей Сидорчук сумел продемонстрировать хорошую технику.
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Хавбеку удалось на замахе убрать соперника, который пошел в подкат, и сразу после этого обыграть второго, после чего сыграть на партнера.
Отметим, что матч против Иордании завершился нулевой ничьей и стал последним для Динамо на первом зимнем сборе.
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