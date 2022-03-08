"Знаходився я в Києві вдома. Спали собі спокійно і о 5 ранку спрацювала тривога. Ми подивилися у вікно і побачили, що всі люди бігають, автомобілі кудись поспішають. Здійнявся кіпіш. Ми теж не розгубилися, дістали валізу і перші речі, які трапилися на очі, зібрали. Поїхали за місто у Боярку. Сиділи там три дні в бомбосховищі", – розповідає Корнієнко.

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Зараз футболіст перебуває у Полтаві і займається волонтерством:

Розуміли, що все з кожним днем гірше й гірше і все ж ризикнули та поїхали додому в Полтаву. Тут усі рідні. Ми приїхали і з першого дня, моя ініціатива була, допомагати теробороні, усім військовим, а також діткам. Кожен день ми їздимо по блокпостах, військових комісаріатах. Збираємо та купуємо усе найнеобхідніше, починаючи від продуктів і закінчуючи екіпіруванням. Дітям речі, іграшки, їжа та памперси.

Віктор вважає, що українці повинні проявити єдність та боротися з усіх сил: "Військові на блокпостах впізнають та дякують за допомогу. Складно дивитися на те, що відбувається в Україні, адже страждають цивільні. Гине багато невинних дітей та жінок. Але ми маємо стояти до кінця та впоратися з цими російськими окупантами".

Корнієнко вірить у позитивний підсумок війни з агресором:

Найбільше шокує, що буквально за годину Путін-х**ло перетворив життя українців у пекло. Людям доводиться ховатися та виживати. Усі їхні плани на майбутнє він зруйнував. Але ми вистоїмо за свою Батьківщину до кінця і винищимо цих тварюк.

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