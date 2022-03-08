"Находился я в Киеве дома. Спали себе спокойно и в 5 утра сработала тревога. Мы посмотрели в окно и увидели, что все люди бегают, автомобили куда-то спешат. Поднялся кипиш. Мы тоже не растерялись, достали чемодан и первые вещи, которые попались на глаза, собрали. Поехали за город в Боярку. Сидели там три дня в бомбоубежище", – рассказывает Корниенко.

Читайте также Матч плей-офф за выход на ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией перенесен, – СМИ

Сейчас футболист находится в Полтаве и занимается волонтерством:

Понимали, что все с каждым днем хуже и хуже, рискнули и поехали домой в Полтаву. Здесь все родные. Мы приехали и с первого дня, моя инициатива была, помогать терробороне, всем военным, а также деткам. Каждый день мы ездим по блокпостам, военным комиссариатам. Собираем и покупаем все самое необходимое, начиная от продуктов и заканчивая экипировкой. Детям вещи, игрушки, еду и памперсы.

Виктор считает, что украинцы должны проявить единство и бороться изо всех сил: "Военные на блокпостах узнают и благодарят за помощь. Сложно смотреть на то, что происходит в Украине, ведь страдают гражданские. Погибает много невинных детей и женщин. Но мы должны стоять до конца и справиться с этими русскими оккупантами".

Корниенко верит в положительный результат войны с агрессором:

Больше всего шокирует, что буквально через час Путин-х**ло превратил жизнь украинцев в ад. Людям приходится прятаться и выживать. Все их планы на будущее он разрушил. Но мы выстоим за свою Родину до конца и истребим этих тварей.