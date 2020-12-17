Украина будет отстаивать право на элитный дивизион Лиги наций в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

CAS зарегистрировал апелляцию УАФ на решение УЕФА относительно результата матча 6 тура Лиги наций Швейцария – Украина, сообщает официальный сайт ведомства.

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Прием обращения зафиксирован 11 декабря. Когда Спортивный суд будет рассматривать апелляцию – пока неизвестно.

Отметим, что в своем обращении УАФ требует отменить решение УЕФА о техническом поражении Украины и предлагает два варианта: либо перенести поединок на другую дату, или решить исход матча с помощью жребия, как это прописано в регламенте Лиги наций.

Напомним, врач кантона Люцерн запретил проводить матч Швейцария – Украина из-за положительных тестов в лагере "желто-синих". Как впоследствии оказалось, 3 из 4 положительных тестов были ошибочными. Впрочем, УЕФА принял решение присудить Украине техническое поражение, в результате чего подопечные Андрея Шевченко в Лиге наций снижаются в лигу В.