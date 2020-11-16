Поєдинок Швейцарія – Україна відбудеться 17 листопада у Люцерні на "Свісспорарені". Про це повідомляє 24 канал. Матч між Швейцарією та Україною розпочнеться о 21:45.

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Де дивитися Швейцарія – Україна

В Україні права на показ матчів збірних належать каналам "Футбол 1,2,3". Поєдинок Швейцарія – Україна у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1".

Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:35.