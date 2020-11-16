Поєдинок Швейцарія – Україна відбудеться 17 листопада у Люцерні на "Свісспорарені". Про це повідомляє 24 канал.Матч між Швейцарією та Україною розпочнеться о 21:45. До речі У збірній України знову COVID-19: перед матчем зі Швейцарією троє хворих Де дивитися Швейцарія –Україна В Україні права на показ матчів збірних належать каналам "Футбол 1,2,3". ПоєдинокШвейцарія – Україна у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Трансляціязі стадіону розпочнеться о 21:35. Дивитися онлайн матч Швейцарія – Україна можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню. Слід зазначити, що доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3". Матч між Швейцарією та Україною можна переглянути на телеканалі ТРК "Україна".