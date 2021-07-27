Після вдалого виступу на Євро-2020 (бойова поразка Іспанії в 1/4 фіналу) національна збірна Швейцарії буде змушена шукати нового головного тренера.

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Владімір Петковіч повідомив Швейцарську футбольну асоціацію, що хоче покинути роботу у збірній. Фахівець продовжить свою роботу у клубі.

Угоду з досвідченим спеціалістом уклав французький Бордо. Сторони узгодили контракт до 2024 року. Єдина перепона – чи погодиться швейцарська асоціація розірвати існуючу угоду.

Раніше у послугах Петковіча були зацікавлені Айнтрахт, Фенербахче, Зеніт та навіть збірна Росії.

Нагадаємо, Україні присудили технічну поразку у матчі 6 туру Ліги націй проти Швейцарії через ніби-то спалах коронавірусу у таборі "жовто-синіх".