После удачного выступления на Евро-2020 (боевое поражение Испании в 1/4 финала) национальная сборная Швейцарии будет вынуждена искать нового главного тренера.

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Владимир Петкович сообщил Швейцарской футбольной ассоциации, что хочет покинуть работу в сборной. Специалист продолжит свою работу в клубе.

Соглашение с опытным специалистом заключил французский Бордо. Стороны согласовали контракт до 2024 года. Единственная преграда – согласится ли швейцарская ассоциация разорвать существующее соглашение.

Ранее в услугах Петковича были заинтересованы Айнтрахт, Фенербахче, Зенит и даже сборная России.