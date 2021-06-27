Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією та Україною. На думку фахівця, шанси на вихід у наступний етап в обох команд рівні.

На думку Буряка, Швеція – дуже непростий суперник, стиль гри якого нагадує німецьку Бундеслігу.

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Суперник України дисциплінований, дуже сильний фізично та грає дуже раціонально, що може створити труднощі підопічним Шевченка.

Головна проблема збірної України – це те, що ми не можемо ніяк зіграти оптимальним складом. У нас три-чотири футболісти випадають з цього ансамблю основи. Тому, звичайно, обігрувати Австрію дуже складно. Будемо чекати цієї гри з дуже непростим суперником. Швеція Україні по зубах. Це не Італія, не Франція і не Німеччина. Це така ж команда, як Україна, – вважає Буряк.

Поєдинок між Швецією та Україною за право продовжити боротьбу на Євро-2020 відбудеться у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.