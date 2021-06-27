По мнению Буряка, Швеция – очень непростой соперник, стиль игры которого напоминает немецкую Бундеслигу.

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Соперник Украины дисциплинированный, очень сильный физически и играет очень рационально, что может создать трудности подопечным Шевченко.

Главная проблема сборной Украины – это то, что мы не можем никак сыграть оптимальным составом. У нас три-четыре футболиста выпадают из этого ансамбля основы. Поэтому, конечно, обыгрывать Австрию очень сложно. Будем ждать этой игры с очень непростым соперником. Швеция Украине по зубам. Это не Италия, не Франция и не Германия. Это такая же команда, как Украина, – считает Буряк.

Поединок между Швецией и Украиной за право продолжить борьбу на Евро-2020 состоится во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.