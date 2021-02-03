Швед знову забиває, а Мехелен виходить у наступний раунд Кубку: відео

Українець з’явився у старті і відзначився четвертим голом у сезоні.

Джерело: 24 канал

Після успішного матчу проти Васланд-Беверена минулого вівторка (дубль+асист) Мар’ян Швед вийшов у старті на матч проти Генка на вихідних. В кубковому двобої вихованець Карпат знову з’явився на полі з перших хвилин. На стадії 1/16 фіналу Кубка Бельгії Мехелену протистояв РВДМ, що виступає в другому дивізіоні.

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Клуб елітного дивізіону доволі легко переміг і пробився у наступний етап. Ферді Дрейф реалізував пенальті у першому таймі, а по перерві відзначився Швед. Мар’ян отримав передачу з глибини, змістився в центр і потужно пробив.

В 1/8 фіналу команда українця зустрінеться з Беєрсхотом на виїзді. Базова дата протистояння – 11 лютого.

В суботу Мехелен зіграє в гостях із Серкль-Брюгге в рамках Ліги Жупіле.

Повний матч (гол Шведа – на 01:26:05)

Кубок Бельгії, 1/16 фіналу

Мехелен – РВДМ 2:0

Голи: Дрейф, 28 (пен.), Швед, 65.