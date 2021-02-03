Украинец появился в старте и отметился четвертым голом в сезоне.

Источник: 24 канал

После успешного матча против Васланд-Беверена в минувший вторник (дубль + ассист) Марьян Швед вышел в старте на матч против Генка на выходных. В кубковом поединке воспитанник Карпат снова появился на поле с первых минут. На стадии 1/16 финала Кубка Бельгии Мехелен противостоял РВДМ, выступающего во втором дивизионе.

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Клуб элитного дивизиона довольно легко победил и пробился в следующий этап. Ферди Дрейф реализовал пенальти в первом тайме, а после перерыва отличился Швед. Марьян получил передачу из глубины, сместился в центр и мощно пробил.

В 1/8 финала команда украинца встретится с Беерсхотом на выезде. Базовая дата противостояния – 11 февраля.

В субботу Мехелен сыграет в гостях с Серкль-Брюгге в рамках Лиги Жупиле.

Полный матч (гол Шведа – на 01:26:05)

Кубок Бельгии, 1/16 финала

Мехелен – РВДМ 2:0

Голы: Дрейф, 28 (пен.), Швед, 65.